У законі про банківську діяльність з’явилися нові підстави для розкриття банківської таємниці на запит Мін’юсту

Мін’юст у визначеним законом випадках зможе надавати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману від банків та Нацбанку, представникам України у справах, іншим учасникам справи та їхнім представникам, суддям у справі, їхнім помічникам та адміністративному персоналу, експертам.

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Під час воєнного стану банки та Нацбанк зможуть розкривати на запит Мін’юсту банківську таємницю. Це передбачає фінальна редакція закону 4466-IX про факторинг, підписана Президентом (законопроект 12306). Нагадаємо, що ініціатором законопроекту виступала група народних депутатів на чолі з головою податкового Комітету Данилом Гетманцевим.

Закон передбачає, серед іншого, зміни до прикінцевих положень Закону «Про банки і банківську діяльність» стосовно розширення підстав для розкриття банківської таємниці.

Так, на період дії воєнного стану та протягом 2 років з дня припинення чи скасування банк на запит Мін’юсту, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, визначену у запиті. Отримана інформація може бути використана лише у спорі/справі, пов’язаній з державою-агресором, іноземною юридичною особою або юридичною особою, учасником (засновником, акціонером) та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, або її резиденти.

Аналогічно, в цей період Національний банк України має право надавати Мін’юсту інформацію, що становить банківську таємницю, про банки та клієнтів банків, отриману Національним банком України під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Отримана інформація може бути використана лише у спорі/справі, пов’язаній з державою-агресором, іноземною юридичною особою або юридичною особою, учасником (засновником, акціонером) та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, або її резиденти.

Крім того, на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня припинення чи скасування воєнного стану Мін’юст, з метою забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів та розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману від банків та Національного банку України, представникам України у справах, іншим учасникам справи та їхнім представникам, суддям (арбітрам) у справі, їхнім помічникам та адміністративному персоналу (секретаріату арбітражу або канцелярії суду тощо), експертам.

Автор: Наталя Мамченко

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