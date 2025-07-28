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Готуються оновлення для Defence City – Гетманцев анонсував послаблення умов для оборонних компаній

20:16, 28 липня 2025
Підприємствам ОПК стане легше отримати статус резидента.
Готуються оновлення для Defence City – Гетманцев анонсував послаблення умов для оборонних компаній
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Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про намір переглянути та пом’якшити критерії для включення підприємств до спеціального правового режиму Defence City. Цей режим передбачає надання податкових, митних і бюджетних пільг для компаній оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це йшлося під час наради за участі народних депутатів, представників збройних асоціацій та Міністерства оборони України.

Ключовим питанням обговорення стали умови, за якими підприємства можуть отримати статус резидента Defence City. Гетманцев зазначив, що загальна концепція режиму залишиться незмінною, але окремі вимоги планується послабити. Зокрема, це стосується частки виробництва озброєння, яка наразі є однією з основних умов для участі.

Законопроєкт, який пройшов перше читання, встановлює вимогу, що щонайменше 90% доходів підприємства мають надходити від виробництва оборонної продукції для отримання статусу резидента. Проте представники збройних компаній вважають цю норму нереалістичною. Наразі триває доопрацювання законопроєкту до другого читання, яке, за інформацією видання «Оборонка», заплановане на серпень.

Серед пропозицій – розширення доступу до Defence City для виробників продукції подвійного призначення, якщо їхня діяльність переважно орієнтована на військову галузь. Йдеться, зокрема, про компанії, які виготовляють дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Гетманцев повідомив про позитивні результати обговорення законопроектів до Defence City з представниками країн G7 та НАТО.

Оборонні підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають звільнення від низки податків до 2036 року — Рада схвалила законопроект 13420.

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оборона Міноборони Данило Гетманцев

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