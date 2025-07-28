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Готовятся обновления для Defence City – Гетманцев анонсировал послабление условий для оборонных компаний

20:16, 28 июля 2025
Предприятиям ОПК станет легче получить статус резидента.
Готовятся обновления для Defence City – Гетманцев анонсировал послабление условий для оборонных компаний
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Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о намерении пересмотреть и смягчить критерии для включения предприятий в специальный правовой режим Defence City. Этот режим предусматривает предоставление налоговых, таможенных и бюджетных льгот для компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом шла речь во время совещания с участием народных депутатов, представителей вооруженных ассоциаций и Министерства обороны Украины.

Ключевым вопросом обсуждения стали условия, по которым предприятия могут получить статус резидента Defence City. Гетманцев отметил, что общая концепция режима останется неизменной, но отдельные требования планируется ослабить. В частности, это касается доли производства вооружения, которая сейчас является одним из основных условий для участия.

Законопроект, который прошел первое чтение, устанавливает требование, что не менее 90% доходов предприятия должны поступать от производства оборонной продукции для получения статуса резидента. Однако представители оружейных компаний считают эту норму нереалистичной. Сейчас идет доработка законопроекта ко второму чтению, которое, по информации издания «Оборонка», запланировано на август.

Среди предложений - расширение доступа к Defence City для производителей продукции двойного назначения, если их деятельность преимущественно ориентирована на военную отрасль. Речь идет, в частности, о компаниях, которые производят дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Гетманцев сообщил о положительных результатах обсуждения законопроектов в Defence City с представителями стран G7 и НАТО.

Оборонные предприятия из перечня Минобороны Defence City получат освобождение от ряда налогов до 2036 года - Рада одобрила законопроект 13420.

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оборона Минобороны Даниил Гетманцев

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