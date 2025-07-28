YouTube заблокировал в Украине каналы Латыниной и Балашова

YouTube заблокировал в Украине каналы российской журналистки Латыниной и экс-нардепа Балашова из-за санкций СНБО.

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Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки и пропагандистки Юлии Латыниной, а также бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы», - отмечается в сообщении Центра.

Среди заблокированных - канал Юлии Латыниной и два канала Геннадия Балашова. Последний в начале полномасштабного вторжения России покинул Украину, а в Украине против него открыто уголовное производство.

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