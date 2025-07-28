YouTube заблокував в Україні канали Латиніної та Балашова

YouTube заблокував в Україні канали російської журналістки Латиніної та екс-нардепа Балашова через санкції РНБО.

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Відеохостинг YouTube заблокував на території України канали російської журналістки та пропагандистки Юлії Латиніної, а також колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила санкції. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

«YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи», – зазначається у повідомленні Центру.

Серед заблокованих – канал Юлії Латиніної та два канали Геннадія Балашова. Останній на початку повномасштабного вторгнення Росії залишив Україну, а в Україні проти нього відкрито кримінальне провадження.

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