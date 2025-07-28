Чверть ВВП на оборону України – Зеленський провів переговори з президентом Естонії

Зеленський і Каріс обговорили військову допомогу, IT-коаліцію та антикорупційні реформи.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонії Аларом Карісом, під час якої обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці та підтримки України в умовах війни.

Зеленський висловив вдячність Естонії за солідарність з українським народом, особливо у день, коли Україна вшановує пам’ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у російському полоні. «Дякую за ці важливі слова підтримки та співчуття», – зазначив глава держави.

Під час розмови президент України наголосив на важливості всебічної підтримки з боку Естонії. Зокрема, він відзначив військову допомогу, рішення Естонії щорічно виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України, лідерство в IT-коаліції, а також програми навчання та реабілітації українських військовослужбовців. Сторони обговорили можливості розширення співпраці в цих напрямах, щоб надати ще більше підтримки українському народу.

Окремо Зеленський торкнувся теми боротьби з корупцією в Україні, підкресливши, що антикорупційна інфраструктура країни повноцінно функціонує. Він нагадав, що минулого тижня у Верховній Раді був зареєстрований його законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності та ефективності антикорупційних органів. Президент подякував Естонії за підтримку зусиль України у протидії корупції.

На завершення розмови Володимир Зеленський запросив Алара Каріса відвідати Україну.

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