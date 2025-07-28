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Збір біологічних даних військовослужбовців – як це працює

21:36, 28 липня 2025
Міноборони впроваджує систему збору біологічних даних військовослужбовців.
Збір біологічних даних військовослужбовців – як це працює
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Міністерство оборони України розпочало масштабну ініціативу зі збору біологічних зразків військовослужбовців для створення цілісної бази даних геномної інформації. Ця система покликана забезпечити швидку ідентифікацію захисників у разі зникнення безвісти, а також оперативне реагування в надзвичайних ситуаціях. Процес здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» від 9 липня 2022 року та «Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання», затвердженого наказом Міноборони від 28 липня 2023 року № 438.

Для відбору біологічного матеріалу застосовується неінвазійний метод забору букального епітелію – клітин із внутрішньої поверхні щік – за допомогою спеціального аплікатора. Процедура є безпечною та відповідає національним стандартам. Під час воєнного стану відбір зразків є обов’язковим для всіх військовослужбовців.

«Для обліку та зберігання біологічних зразків створено Центр обліку геномної інформації, який вже функціонує. Центр забезпечений необхідними ресурсами та укомплектований особовим складом», – повідомив майор медичної служби Дмитро Самофалов, тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я Міноборони.

Міністерство оборони організувало повний цикл процесів для виконання вимог законодавства. Зокрема, налагоджено відбір біологічних зразків у військових частинах, навчальних центрах і територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Забезпечено облік і зберігання відібраних зразків, а також їх передачу представникам Міністерства внутрішніх справ України в рамках кримінальних проваджень.

Процедура відбору біологічного матеріалу передбачає кілька етапів:

  • написання заяви про відбір зразків із наданням згоди на обробку персональних даних;
  • посвідчення особи та заповнення реєстраційної картки;
  • проходження інструктажу;
  • самостійний відбір зразків під контролем уповноваженої особи.

Усі отримані дані фіксуються в журналі реєстрації біологічного матеріалу.

Міноборони активно співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, які надають системи для відбору біозразків як благодійну допомогу. У 2024–2025 роках відомство отримало від партнерів обладнання, яке покриває майже половину його потреб.

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