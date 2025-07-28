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Сбор биологических данных военнослужащих – как это работает

21:36, 28 июля 2025
Минобороны внедряет систему сбора биологических данных военнослужащих.
Сбор биологических данных военнослужащих – как это работает
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Министерство обороны Украины начало масштабную инициативу по сбору биологических образцов военнослужащих для создания целостной базы данных геномной информации. Эта система призвана обеспечить быструю идентификацию защитников в случае пропажи без вести, а также оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях. Процесс осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации геномной информации человека» от 9 июля 2022 года и «Порядка отбора биологического материала у военнослужащих и его хранения», утвержденного приказом Минобороны от 28 июля 2023 года № 438.

Для отбора биологического материала применяется неинвазивный метод забора буккального эпителия - клеток с внутренней поверхности щек - с помощью специального аппликатора. Процедура является безопасной и соответствует национальным стандартам. Во время военного положения отбор образцов является обязательным для всех военнослужащих.

«Для учета и хранения биологических образцов создан Центр учета геномной информации, который уже функционирует. Центр обеспечен необходимыми ресурсами и укомплектован личным составом», - сообщил майор медицинской службы Дмитрий Самофалов, временно исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Минобороны.

Министерство обороны организовало полный цикл процессов для выполнения требований законодательства. В частности, налажен отбор биологических образцов в воинских частях, учебных центрах и территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Обеспечен учет и хранение отобранных образцов, а также их передачу представителям Министерства внутренних дел Украины в рамках уголовных производств.

Процедура отбора биологического материала предусматривает несколько этапов:

- написание заявления об отборе образцов с предоставлением согласия на обработку персональных данных;

- удостоверение личности и заполнение регистрационной карточки;

- прохождение инструктажа;

- самостоятельный отбор образцов под контролем уполномоченного лица.

Все полученные данные фиксируются в журнале регистрации биологического материала.

Минобороны активно сотрудничает с международными гуманитарными организациями, которые предоставляют системы для отбора биообразцов в качестве благотворительной помощи. В 2024-2025 годах ведомство получило от партнеров оборудование, которое покрывает почти половину его потребностей.

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военные Минобороны

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