Четверть ВВП на оборону Украины – Зеленский провел переговоры с президентом Эстонии

Зеленский и Карис обсудили военную помощь, IT-коалицию и антикоррупционные реформы.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом, во время которого обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и поддержки Украины в условиях войны.

Зеленский выразил благодарность Эстонии за солидарность с украинским народом, особенно в день, когда Украина чтит память тех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. «Спасибо за эти важные слова поддержки и сочувствия», - отметил глава государства.

Во время разговора президент Украины отметил важность всесторонней поддержки со стороны Эстонии. В частности, он отметил военную помощь, решение Эстонии ежегодно выделять 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины, лидерство в IT-коалиции, а также программы обучения и реабилитации украинских военнослужащих. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в этих направлениях, чтобы оказать еще больше поддержки украинскому народу.

Отдельно Зеленский затронул тему борьбы с коррупцией в Украине, подчеркнув, что антикоррупционная инфраструктура страны полноценно функционирует. Он напомнил, что на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован его законопроект, направленный на обеспечение независимости и эффективности антикоррупционных органов. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку усилий Украины в противодействии коррупции.

В завершение разговора Владимир Зеленский пригласил Алара Кариса посетить Украину.

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