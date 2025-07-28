У Німеччині серед постраждалих у аварії поїзда – п’ятеро українців

Після катастрофи поїзда в Німеччині українців госпіталізовано.

Фото: Bild

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П’ятеро громадян України постраждали внаслідок аварії регіонального експреса, який зійшов з рейок у Німеччині. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Генерального консульства України в Мюнхені.

Серед пасажирів поїзда, що потрапив в аварію, перебували 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі п’ятеро громадян України наразі перебувають на стаціонарному обстеженні в місцевих медичних закладах. За інформацією МЗС, загрози їхньому життю немає. Жоден із громадян України не числиться серед загиблих.

Консули Генерального консульства України в Мюнхені готові надавати необхідну допомогу постраждалим. Наразі причини інциденту встановлюються, а справа перебуває на контролі консульства.

Аварія сталася поблизу міста Рідлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Регіональний експрес, що прямував за маршрутом Ройтлінген – Ульм і перевозив щонайменше 100 пасажирів, зійшов з рейок. Унаслідок інциденту загинули троє осіб – за попередніми даними, машиніст та двоє співробітників залізниці. Ще близько 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 25 перебувають у важкому стані.

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