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Украина будет работать с США ради достижения настоящего мира – Зеленский

21:24, 28 июля 2025
Зеленский отреагировал на заявление Трампа о дедлайне для Путина.
Украина будет работать с США ради достижения настоящего мира – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку позиции президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения войны в Украине и подчеркнул преданность Украины миру. Об этом Зеленский написал в социальной сети X, комментируя заявление Трампа о его разочаровании действиями Путина.

«Четкая позиция и высказанная решимость президента США - как раз вовремя, когда многое можно изменить благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и остановке этой ужасной войны. Украина остается преданной миру и будет неустанно работать с США, чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими», - отметил Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения.

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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