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Фридрих Мерц о соглашении ЕС и США: тарифы нанесут существенный ущерб экономике Германии

08:12, 29 июля 2025
Фридрих Мерц подчеркнул, что немецкая экономика понесет значительные убытки от этих пошлин.
Фридрих Мерц о соглашении ЕС и США: тарифы нанесут существенный ущерб экономике Германии
Фото: Getty Images
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», США и Европейский союз достигли компромиссного соглашения, которое предусматривает введение 15% тарифов на большинство европейского экспорта, в частности автомобилей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что компромисс в тарифном споре создаст серьезные проблемы для немецкой экономики, пишет Bild.

По его словам, последствия не ограничиваются только Германией и Европой.

«Немецкая экономика понесет значительные убытки от этих пошлин... Мы увидим последствия этой торговой политики и в Америке», — сказал канцлер.

Он добавил, что это приведет не только к росту инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом.

«Я твердо убежден, что эти пошлины не соответствуют интересам США», — сказал Мерц.

В то же время он выразил благодарность Еврокомиссии за неустанные переговоры с США, отметив, что он не удовлетворен конечным результатом, но признал, что добиться большего было невозможно.

«Лично я не ожидал ничего большего, чем такой результат. Но еще раз: этот результат не может нас удовлетворить, но это лучшее, чего можно было добиться в этой ситуации», — добавил федеральный канцлер.

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США Германия ЕС

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