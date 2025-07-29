Перевіряють документи та можуть обмежити проїзд — СБУ проводить безпекові заходи у Деснянському районі Києва

У СБУ повідомили, що основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

Фото ілюстративне, джерело фото - СБУ

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Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Про це інформує пресслужба СБУ.

Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

«Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту», - сказано у повідомленні.

СБУ закликала громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

«Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», - додали у СБУ.

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