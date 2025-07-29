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Росіяни завдали удару по виправній колонії у Запорізькій області — 16 людей загинули, 35 постраждали

09:17, 29 липня 2025
Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.
Росіяни завдали удару по виправній колонії у Запорізькій області — 16 людей загинули, 35 постраждали
Фото: ДСНС
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У Запорізькій області російські окупаційні війська завдали удару по виправній колонії. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що цієї ночі ворог обстріляв Запорізькій район, попередньо, 8 ФАБами. Один з ударів прийшовся по виправній колонії.

«16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога», - пише Федоров.

Він уточнив, що через цю атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

На обстріл відреагували очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак та Омбудсман Дмитро Лубінець.

«Це черговий воєнний злочин росіян, які не зупиняться, якщо їх не зупинити.

Режим Путіна, який вустами окремих персонажів також погрожує США, має зазнати економічних та воєнних ударів, які позбавлять його можливостей воювати. Загроза війни в Європі цілком реальна, поки путін нарощує ВПК і здатен підключати до війни КНДР», - заявив Єрмак.

«Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ», - сказав Лубінець.

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Запоріжжя війна обстріл

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