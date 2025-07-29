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70% українців за кордоном хочуть повернутися додому, — посол в Польщі Василь Боднар

10:17, 29 липня 2025
За словами посла, ймовірно, в Україну не повернуться 15-20% громадян.
70% українців за кордоном хочуть повернутися додому, — посол в Польщі Василь Боднар
Фото: ua.pl
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Посол України в Польщі Василь Боднар Бажання заявив, що близько 70% українців, які виїхали за кордон, хочуть повернутися додому. Про це він сказав інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ви силою не повернете цих людей. Це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то відсотків 70% із них кажуть, що вони хочуть повертатися», - сказав дипломат.

За словами посла, ймовірно, в Україну не повернуться 15-20% українців, які вже міцно осіли у Польщі та навіть подали документи на отримання громадянства.

«Однак більшість інших наших людей кажуть: «Якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому», - сказав Боднар.

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Польща Україна

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