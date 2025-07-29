29 липня — яке сьогодні свято та головні події

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Фото: Adobe Stock

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У вівторок, 29 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Дата присвячена героям-спецпризначенцям, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші бойові завдання в ім’я свободи, безпеки й незалежності України. Ці воїни — невидимий щит держави, ті, хто діє там, де інші не можуть, виконуючи найризикованіші місії на передовій і в глибокому тилу ворога.

Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Соціокультурне розмаїття — це багатогранність людства (традицій, релігії, мови, ентіних та національних приналежностей, стилю життя, поглядів, гендерної ідентичності, способів мислення тощо). А дискримінація — це будь-яке обмеження прав людини за ознаками віри, раси, мови, національності тощо.

А ще 29 липня Міжнародний день тигра. Глобальна ініціатива, яка присвячена охороні тигрів і збереженню їх природного середовища існування. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до загрози зникнення тигрів, сприянні зусиллям у їх захисті та інформуванні світу про важливість збереження біорізноманіття.

Яке сьогодні церковне свято

29 липня віряни святкують день пам’яті святого мученика Калиніка. Народився в Кілікії (Мала Азія). Був елліном за походженням і спочатку проповідував язичництво. Коли навернувся до християнства, то одразу прийняв святе Хрещення. Обрав шлях мандрівного проповідника.

Календар важливих подій за 29 липня:

238 рік — у Римі преторіанці силоміць захоплюють імператорський палац, де перебували співправителі Пупієн і Бальбін;

615 рік — у місті Паленке 12-річний Пакаль Великий сходить на трон Баакульського царства майя;

626 рік — розпочинається десятиденна облога Константинополя аварами та союзними їм племенами — слов’янами, булгарами й гепідами — в межах ірансько-візантійської війни;

1014 рік — у битві під Біласице імператор Василій II Болгароборець завдає нищівної поразки болгарській армії;

1018 рік — у битві біля Влардінгена граф Західної Фрісландії Дірк III перемагає армію імператора Генріха II;

1030 рік — під Стекластадіром гине норвезький король Олаф II, намагаючись повернути престол, захоплений данським монархом Канутом Великим;

1108 рік — Людовик VI сходить на французький престол;

1148 рік — завершується чотириденна, але безуспішна облога Дамаска хрестоносцями;

1423 рік — Владислав II Ягайло надає Лодзі маґдебурзьке право;

1474 рік — армія Карла Сміливого розпочинає облогу міста Нейсс, що тривала до червня наступного року;

1565 рік — Королева Шотландії Марія Стюарт бере шлюб зі своїм кузеном, лордом Дарнлі;

1572 рік — розпочинається Молодинська битва між московським військом і татарами, що триває до 2 серпня;

1693 рік — у битві під Нервінденом французи здобувають піррову перемогу над коаліційними силами Вільгельма III під час Дев’ятирічної війни;

1776 рік — Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі, заарештовують і засилають на Соловки, де він проводить у неволі 25 років;

1793 рік — Джон Грейвз Сімко засновує форт Йорк;

1836 рік — у Парижі відкривають Тріумфальну арку;

1851 рік — астроном Аннібале де Гаспаріс відкриває астероїд 15 Евномія;

1858 рік — під тиском США Японія відкриває порти Токіо та Осаки для іноземців;

1865 рік — Велика пожежа руйнує частину Бучача;

1874 рік — винаходять розбірний тенісний корт;

1899 рік — завершується Перша Гаазька мирна конференція, присвячена воєнному праву;

1914 рік — починає працювати перша трансконтинентальна телефонна лінія між Нью-Йорком і Сан-Франциско;

1940 рік — Люфтваффе розпочинає масштабне бомбардування Великої Британії;

1941 рік — Румунія заявляє про повернення Бессарабії та Буковини;

1948 рік — у Лондоні відкривають XIV Літні Олімпійські ігри — перші після Другої світової війни;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 рік — у США утворюють агентство NASA для освоєння космосу;

1994 рік — в Україні тимчасово призупиняють процес приватизації;

1998 рік — у Лос-Анджелесі американець Сет Рід здійснює найдовший стрибок на мотоциклі з даху на дах — 19,8 метра;

2002 рік — у Львові стається Скнилівська трагедія — найбільша катастрофа в історії авіашоу: гине 77 осіб;

2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2010 рік — у Демократичній Республіці Конго перекидається переповнений пором: гине щонайменше 80 людей;

2022 рік — Земля здійснює найкоротший оберт навколо своєї осі в історії — день скорочується на 1,59 мілісекунди, імовірно через явище коливання Чандлера.

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