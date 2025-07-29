На Буковині стався землетрус — подробиці

Землетрус зареєстровано в районі населених пунктів Волока та Грушівка.

Фото: depositphotos

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Головний центр спеціального контролю повідомив, що 29 липня о 05:15:12 зареєстровано землетрус в районі населених пунктів Волока та Грушівка, Чернівецького району, Чернівецької області.

Землетрус магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера) стався на глибині 2 км.

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», - заявили у відомстві.

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