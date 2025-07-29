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Кияни задекларували понад 1000 одиниць вогнепальної зброї та чверть мільйона набоїв

18:45, 29 июля 2025
В рамках кампании граждане задекларировали более 1000 единиц оружия и более 255 тысяч патронов.
Кияни задекларували понад 1000 одиниць вогнепальної зброї та чверть мільйона набоїв
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У Києві триває кампанія з декларування зброї, яка стартувала 25 листопада 2024 року. Її мета — надати можливість громадянам, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, легалізувати їх та отримати законне право на володіння.

Як повідомили в поліції, станом на сьогодні до правоохоронних органів столиці звернулися 983 мешканці. У результаті задекларовано 1021 одиницю вогнепальної зброї, з них:

  • нарізної — 757 одиниць,
  • гладкоствольної — 264 одиниці,

а також понад 255 000 набоїв.

Усі декларанти отримали відповідні дозволи та можуть зберігати зброю на законних підставах.

Поліція нагадує: процедура декларування є простою та доступною — і займає лише кілька годин.

Алгоритм дій:

  • Повідомити про зброю або боєприпаси, зателефонувавши на спецлінію 102 або звернувшись до управління поліції за місцем проживання.
  • Прибути до підрозділу поліції для оформлення, або дочекатися приїзду фахівців дозвільної служби додому.
  • Надати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

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полиция оружие Киев

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