Кияни задекларували понад 1000 одиниць вогнепальної зброї та чверть мільйона набоїв

У Києві триває кампанія з декларування зброї, яка стартувала 25 листопада 2024 року. Її мета — надати можливість громадянам, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, легалізувати їх та отримати законне право на володіння.
Як повідомили в поліції, станом на сьогодні до правоохоронних органів столиці звернулися 983 мешканці. У результаті задекларовано 1021 одиницю вогнепальної зброї, з них:
а також понад 255 000 набоїв.
Усі декларанти отримали відповідні дозволи та можуть зберігати зброю на законних підставах.
Поліція нагадує: процедура декларування є простою та доступною — і займає лише кілька годин.
Алгоритм дій:
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