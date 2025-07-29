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Дональд Трамп публічно відреагував на повідомлення про ймовірну зустріч із лідером Китаю

10:53, 29 липня 2025
Дональд Трамп заперечив інформацію про ініціативу зустрічі з Сі Цзіньпіном: «Я нічого не шукаю!».
Дональд Трамп публічно відреагував на повідомлення про ймовірну зустріч із лідером Китаю
Джерело фото: Politico
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Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що нібито шукає можливість провести саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Фейкові новини повідомляють, що я ШУКАЮ “саміт” із президентом Сі Цзіньпіном із Китаю. Це невірно, я НІЧОГО НЕ ШУКАЮ!», — написав Трамп у своєму дописі.

За його словами, він може відвідати Китай, але лише за особистим запрошенням лідера КНР, яке, як стверджує Трамп, уже було зроблено. «Інакше – жодного інтересу!» — додав політик.

Трамп подякував за увагу до цієї теми, назвавши поширену інформацію — неправдивою.

Раніше британська газета The Times повідомила про можливу тристоронню зустріч у Китаї під час святкування завершення Другої світової війни у вересні, зокрема, за участі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Кремля Володимира Путіна.

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США Китай

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