Дела Межевского райсуда из-за угрозы ударов передают в Павлоградский горрайонный суд

Впервые изменена территориальная подсудность суда на территории Днепропетровской области.

Межевский райсуд Днепропетровской области, источник фото: ТУ ГСА

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Высший совет правосудия принял решение об изменении территориальной подсудности судебных дел Межевского районного суда Днепропетровской области. С 4 августа все дела этого суда будут рассматриваться Павлоградским городским районным судом Днепропетровской области.

Такое решение принято на основании представления Председателя Верховного Суда, которое поступило 24 июля.

Основанием для изменения подсудности стали письма Днепровского апелляционного суда, в которых указано, что деятельность Межевского районного суда стала чрезвычайно опасной из-за постоянных обстрелов поселка Межовая, в частности с применением управляемых авиабомб (КАБов) и FPV-дронов. Это создает угрозу для участников судебных процессов и сотрудников учреждения.

Учитывая ситуацию с безопасностью, нагрузку на суды, количество судей и географическую доступность, Верховный Суд предложил передать территориальную подсудность Павлоградскому горрайонному суду.

В Высшем совете правосудия отметили: «Учитывая указанные в представлении Председателя Верховного Суда основания для изменения территориальной подсудности судебных дел Межевского районного суда Днепропетровской области, а также сообщенные факты и обстоятельства, Высший совет правосудия считает целесообразным с 4 августа 2025 года изменить территориальную подсудность судебных дел Межевского районного суда Днепропетровской области путем ее передачи в Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области».

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