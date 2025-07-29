Справи Межівського райсуду через загрозу ударів передають до Павлоградського міськрайонного суду

Вперше змінена територіальна підсудність справ суду на території Дніпропетровської області.

Межівський райсуд Дніпропетровської області, джерело фото: ТУ ДСА

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про зміну територіальної підсудності судових справ Межівського районного суду Дніпропетровської області. Із 4 серпня всі справи цього суду розглядатимуться Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Таке рішення ухвалено на підставі подання Голови Верховного Суду, що надійшло 24 липня.

Підставою для зміни підсудності стали листи Дніпровського апеляційного суду, в яких зазначено, що діяльність Межівського районного суду стала надзвичайно небезпечною через постійні обстріли селища Межова, зокрема із застосуванням керованих авіабомб (КАБів) і FPV-дронів. Це створює загрозу для учасників судових процесів та працівників установи.

Враховуючи безпекову ситуацію, навантаження на суди, кількість суддів та географічну доступність, Верховний Суд запропонував передати територіальну підсудність Павлоградському міськрайонному суду.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що: «Ураховуючи зазначені в поданні Голови Верховного Суду підстави для зміни територіальної підсудності судових справ Межівського районного суду Дніпропетровської області, а також повідомлені факти та обставини, Вища рада правосуддя вважає за доцільне змінити з 4 серпня 2025 року територіальну підсудність судових справ Межівського районного суду Дніпропетровської області шляхом її передачі до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області».

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