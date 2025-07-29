10 копеек изымут из обращения, а что будет с номиналом 50, – рассказал Пышный

НБУ изымет монеты 10 копеек, но сохранит 50 копеек и планирует заменить «копейку» на «шаг».

Фото: molbuk.ua

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Национальный банк Украины (НБУ) объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, монеты номиналом 50 копеек остаются востребованными, особенно в торговой сфере, поэтому НБУ планирует продолжать их чеканку и пополнение в обращении. В то же время он анонсировал инициативу замены термина «копейка» на исторически украинский «шаг», что имеет целью отход от российских финансовых традиций и возвращение к национальной идентичности.

«Это решение не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала. Оно прежде всего об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к истинно украинским терминам», - отметил Пышный. Он отметил, что замена названия «копейка», которая до сих пор законодательно определена как одна сотая гривны, является шагом к окончательному отмежеванию от влияния стран, где используется этот термин, таких как Россия, Беларусь или Приднестровье.

Сейчас слово «копейка» присутствует в ценах в магазинах, финансовой документации, чеках и банковских приложениях. Возрождение термина «шаг» должно завершить денежную реформу, начатую в 1996 году, и вернуть украинским монетам собственную идентичность. Изменения предусматривают не только переименование разменных монет, но и более широкий культурный контекст: новые надписи появятся в магазинах, аптеках, заведениях питания, транспорте, финансовых документах и банковских приложениях. «Это шаг к окончательному украинскому языковому присутствию везде, где обращаются деньги. Реальная и действенная языковая деколонизация в финансовой сфере», - подчеркнул глава НБУ.

Пышный также сослался на исторический пример - редкий плакат, который сохранился со времен Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Этот документ, изданный Командованием Украинской Галицкой Армии, объявлял о введении в обращение новой государственной валюты ЗУНР - карбованцев и гривен с разменной единицей - шагом. Такое решение было принято после распада Австро-Венгрии для стабилизации цен, налаживания торгового оборота между УНР и ЗУНР и содействия экономическому росту региона.

Согласно курсу обмена, установленному в январе 1919 года, 1 карбованец равнялся 2 гривнам или 200 шагам, а 1 гривна приравнивалась к 1 австро-венгерской короне. Этот курс базировался на Временном законе о деньгах в УНР от декабря 1917 года. Пышный отметил, что этот исторический документ является примером значения национальной валюты как атрибута государственности и инструмента экономической стабильности.

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