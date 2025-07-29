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Кто имеет право войти в квартиру без разрешения владельца — разъяснение юристов

20:39, 29 июля 2025
Без разрешения владельца нельзя заходить в чужое жилье, однако существуют исключения.
Кто имеет право войти в квартиру без разрешения владельца — разъяснение юристов
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Никто не имеет права заходить в квартиру без согласия владельца или решения суда. Это гарантировано Конституцией Украины и законами о неприкосновенности жилища. Исключением могут быть только чрезвычайные ситуации, когда существует угроза жизни или имуществу, сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В таких случаях разрешение владельца не требуется. Речь идет о:

  • пожаре;
  • затоплении;
  • обвале;
  • утечке газа;
  • других ситуациях, представляющих угрозу жизни людей.

Однако важно: соседи не могут самовольно проникать в чужое жилье. Они обязаны вызвать аварийные или коммунальные службы, которые уже будут действовать в рамках своих полномочий.

Также отмечается, что за несанкционированный вход несет ответственность либо владелец, отказавший в доступе к квартире, либо лицо, по вине которого произошла чрезвычайная ситуация.

Если квартира находится в доме с ОСМД, должностные лица объединения имеют право участвовать в доступе к жилью наравне с коммунальными службами.

В то же время и владельцы, и коммунальщики обязаны соблюдать установленные правила.

Владелец обязан предоставить доступ для:

  • ликвидации аварий (круглосуточно);
  • ремонта, замены или проверки оборудования;
  • снятия показаний счетчиков.

Коммунальщики обязаны:

  • предъявить удостоверение;
  • уважать частную жизнь жильцов;
  • заходить только в те места, где размещено оборудование.

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