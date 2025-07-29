Кто имеет право войти в квартиру без разрешения владельца — разъяснение юристов

Без разрешения владельца нельзя заходить в чужое жилье, однако существуют исключения.

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Никто не имеет права заходить в квартиру без согласия владельца или решения суда. Это гарантировано Конституцией Украины и законами о неприкосновенности жилища. Исключением могут быть только чрезвычайные ситуации, когда существует угроза жизни или имуществу, сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В таких случаях разрешение владельца не требуется. Речь идет о:

пожаре;

затоплении;

обвале;

утечке газа;

других ситуациях, представляющих угрозу жизни людей.

Однако важно: соседи не могут самовольно проникать в чужое жилье. Они обязаны вызвать аварийные или коммунальные службы, которые уже будут действовать в рамках своих полномочий.

Также отмечается, что за несанкционированный вход несет ответственность либо владелец, отказавший в доступе к квартире, либо лицо, по вине которого произошла чрезвычайная ситуация.

Если квартира находится в доме с ОСМД, должностные лица объединения имеют право участвовать в доступе к жилью наравне с коммунальными службами.

В то же время и владельцы, и коммунальщики обязаны соблюдать установленные правила.

Владелец обязан предоставить доступ для:

ликвидации аварий (круглосуточно);

ремонта, замены или проверки оборудования;

снятия показаний счетчиков.

Коммунальщики обязаны:

предъявить удостоверение;

уважать частную жизнь жильцов;

заходить только в те места, где размещено оборудование.

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