Кто имеет право войти в квартиру без разрешения владельца — разъяснение юристов

Никто не имеет права заходить в квартиру без согласия владельца или решения суда. Это гарантировано Конституцией Украины и законами о неприкосновенности жилища. Исключением могут быть только чрезвычайные ситуации, когда существует угроза жизни или имуществу, сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
В таких случаях разрешение владельца не требуется. Речь идет о:
Однако важно: соседи не могут самовольно проникать в чужое жилье. Они обязаны вызвать аварийные или коммунальные службы, которые уже будут действовать в рамках своих полномочий.
Также отмечается, что за несанкционированный вход несет ответственность либо владелец, отказавший в доступе к квартире, либо лицо, по вине которого произошла чрезвычайная ситуация.
Если квартира находится в доме с ОСМД, должностные лица объединения имеют право участвовать в доступе к жилью наравне с коммунальными службами.
В то же время и владельцы, и коммунальщики обязаны соблюдать установленные правила.
Владелец обязан предоставить доступ для:
Коммунальщики обязаны:
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