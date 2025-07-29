Минобороны заказывает еще 200 тысяч усиленных сухпайков для ВСУ

Государственный оператор тыла объявил новый тендер на закупку рационов для военных.

Источник фото: АрміяInform

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Агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» (ГОТ) объявило новый тендер на закупку 200 000 усиленных суточных полевых рационов для Вооруженных сил Украины. Это дополнение к ранее заключенным контрактам на аналогичное количество сухпайков, заказанных для военных.

Параллельно ГОТ продолжает заключать контракты на поставку стандартных суточных рационов. По информации агентства, недавно были подписаны новые договоры, по которым поставки начнутся в сентябре 2025 года в соответствии с заявками Командования Сил логистики.

По состоянию на конец июля ГОТ администрирует 11 действующих контрактов на поставку традиционных сухпайков. Общий объем закупок по этим соглашениям составляет около 1,6 миллиона наборов.

Одна из компаний-поставщиков, выполняющая сразу три контракта, уже передала воинским частям 70% продукции — с опережением установленного графика поставок.

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