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Данія підтримала законопроект про незалежність НАБУ і САП, – Зеленський

18:02, 29 липня 2025
Зеленський заручився підтримкою Данії в Раді ЄС.
Данія підтримала законопроект про незалежність НАБУ і САП, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроект, який гарантує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), отримав підтримку Данії, яка наразі головує в Раді Європейського Союзу. Про це Зеленський заявив після телефонної розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Під час розмови сторони обговорили європейську інтеграцію України, зокрема відкриття першого переговорного кластера. Зеленський підкреслив, що головування Данії в Раді ЄС є можливістю для реалізації необхідних рішень. «Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення», – наголосив він.

Зеленський запевнив, що Україна виконує свої зобов’язання перед Євросоюзом. Зокрема, президентський законопроект, спрямований на забезпечення незалежності антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. «Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня», – додав він.

Крім того, сторони узгодили плани щодо подальших двосторонніх контактів і співпраці в межах ширших міжнародних форматів. «Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України», – підсумував Зеленський.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», у парламенті вже 7 законопроектів стосовно НАБУ і САП, які так чи інакше стосуються скасування норм законопроекту 12414.

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НАБУ законопроект САП Данія Володимир Зеленський

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