Тисячі тонн водоростей атакують пляжі Іспанії – екологи б’ють на сполох

В Іспанії тисячі тонн агресивних водоростей Rugulopteryx okamurae завалюють пляжі.

Джерело фото: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

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Інвазивні водорості з Східної Азії масово заполонили узбережжя Гібралтарської протоки та півдня Іспанії. Від травня лише з одного пляжу Ла-Калета в Кадісі вивезли понад 1200 тонн виду Rugulopteryx okamurae. За словами екологів, це — екологічна катастрофа, яка загрожує місцевому біорізноманіттю, туризму та рибальству, пише The Guardian.

Фахівці вважають, що водорості потрапили в Середземне море через баластні води суден. За десятиліття вони поширилися на Канарські й Азорські острови, північ Іспанії та регіон Басків.

Вчені кажуть, що контролювати їх наразі практично неможливо. Вони витісняють місцеву флору, поглинають кисень і руйнують екосистему.

Наразі водорості вивозять на звалища, а бізнес, який переробляє водорості на контейнери для напоїв або використовує як паливо й добриво, шукає дозвіл на використання Rulopteryx okamurae як біомаси для виробництва енергії.

Однак, закон Іспанії про інвазивні види забороняє їх комерційну експлуатацію, якщо вони не становлять загрози здоров'ю та безпеці або не сприяють їхньому викоріненню, і це застереження, схоже, стосується і Rulopteryx okamurae.

Уряд Андалусії вже запустив план дій із дослідження, моніторингу й просвітницької роботи, зокрема передбачено переговори щодо використання водоростей як біомаси. Однак експерти сумніваються, що це суттєво змінить ситуацію.

«Це цікавий підхід, але коли сотні тисяч тонн можуть викинутися на один пляж — цього буде недостатньо», — кажуть екологи.

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