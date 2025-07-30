Відпочиваючих на морі в Одесі попередили про високі хвилі та сильний вітер

На морі в Одеській області – надзвичайна небезпека.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеській області море стало вкрай небезпечним через несприятливі погодні умови, повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області. Сильний вітер і високі хвилі створюють серйозну загрозу для тих, хто наважується купатися.

Незважаючи на офіційні попередження та заборону купання, деякі відпочивальники ігнорують обмеження, вирушаючи на глибину, зокрема на надувних матрацах і кругах. Рятувальники наголошують, що такі плавзасоби особливо небезпечні в нинішніх умовах: сильний вітер може швидко віднести їх далеко від берега, а високі хвилі легко перевертають. Самостійно вибратися з води в таких умовах практично неможливо.

Громадян закликають утриматися від купання та не ризикувати життям, доки погодні умови не стабілізуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.