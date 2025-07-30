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Відпочиваючих на морі в Одесі попередили про високі хвилі та сильний вітер

07:18, 30 липня 2025
На морі в Одеській області – надзвичайна небезпека.
Відпочиваючих на морі в Одесі попередили про високі хвилі та сильний вітер
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В Одеській області море стало вкрай небезпечним через несприятливі погодні умови, повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області. Сильний вітер і високі хвилі створюють серйозну загрозу для тих, хто наважується купатися.

Незважаючи на офіційні попередження та заборону купання, деякі відпочивальники ігнорують обмеження, вирушаючи на глибину, зокрема на надувних матрацах і кругах. Рятувальники наголошують, що такі плавзасоби особливо небезпечні в нинішніх умовах: сильний вітер може швидко віднести їх далеко від берега, а високі хвилі легко перевертають. Самостійно вибратися з води в таких умовах практично неможливо.

Громадян закликають утриматися від купання та не ризикувати життям, доки погодні умови не стабілізуються.

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