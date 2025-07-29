Зеленський підписав указ, який вносить зміни в правила звільнення військових із посад

Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу в ЗСУ щодо звільнення та зарахування в розпорядження.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №557/2025, яким вносяться зміни до пункту 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Документ було опубліковано на офіційному сайті президента.

Згідно з указом, зміни стосуються порядку звільнення військовослужбовців із посад та їх зарахування в розпорядження. У новій редакції пункту зазначається: «Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади, а під час дії воєнного стану — наказами командувачів військ оперативних командувань, командувачів повітряних командувань, командирів корпусів, начальників регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України та прирівняних до них і вище посадових осіб відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України».

Указ набув чинності з дня його опублікування, тобто 29 липня 2025 року.

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