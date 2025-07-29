Практика судів
  1. В Україні

Зеленський підписав указ, який вносить зміни в правила звільнення військових із посад

18:36, 29 липня 2025
Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу в ЗСУ щодо звільнення та зарахування в розпорядження.
Зеленський підписав указ, який вносить зміни в правила звільнення військових із посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №557/2025, яким вносяться зміни до пункту 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Документ було опубліковано на офіційному сайті президента.

Згідно з указом, зміни стосуються порядку звільнення військовослужбовців із посад та їх зарахування в розпорядження. У новій редакції пункту зазначається: «Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади, а під час дії воєнного стану — наказами командувачів військ оперативних командувань, командувачів повітряних командувань, командирів корпусів, начальників регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України та прирівняних до них і вище посадових осіб відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України».

Указ набув чинності з дня його опублікування, тобто 29 липня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення Володимир Зеленський військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області