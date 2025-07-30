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Народні депутати пропонують повністю заборонити продаж електронних сигарет в Україні

08:40, 30 липня 2025
Народні депутати пропонують повністю заборонити електронні сигарети в Україні і все, що з ними пов’язане.
Народні депутати пропонують повністю заборонити продаж електронних сигарет в Україні
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Група народних депутатів, серед яких Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Ярослав Юрчишин та інші внесли до Верховної Ради законопроект 13548, яким пропонується увести повну заборону на продаж електронних сигарет в України.

Метою розробки законопроекту є захист здоров’я населення України шляхом законодавчого закріплення повної заборони на виробництво, імпорт, оптову та роздрібну торгівлю, а також введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах на території України.

Як зазначають автори, серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) вживав їх упродовж останніх 30 днів.

Попри те, що електронні сигарети є відносно новим продуктом, вже існують беззаперечні докази, що їхнє використання становить серйозний ризик для здоров’я. Відзначено кілька захворювань, пов’язаних із вживанням електронних сигарет.

Крім того, багато рідин виробляються нелегально, з невідомим складом, що підвищує ризик отруєнь. Контрафактні вейпи часто містять небезпечні домішки (наприклад, вітамін Е ацетат, який спричинив спалах EVALI у США). Використані картриджі та акумулятори забруднюють довкілля через важкі метали та пластик.

«Враховуючи ці ризики, існує нагальна потреба на законодавчому рівні заборонити весь ланцюг обігу зазначеної продукції: від ввезення, виробництва до продажу та реклами з метою ефективного захисту здоров’я населення», підсумовують депутати.

Отже, пропонується внести зміни до Закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», доповнивши новою статтею щодо повної заборони виробництва, торгівлі, імпорту та експорту електронних сигарет, заправних контейнерів і відповідних рідин.

У Законі «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», відповідно, виключаються положення щодо ліцензування та обігу рідин для електронних сигарет і правових підстав для їх обігу.

Також депутати пропонують встановити відповідальність за порушення нових норм, у тому числі штрафні санкції.

Автор: Наталя Мамченко

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