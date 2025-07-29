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Украина в течение недели получит 400 млн евро на дроны – Зеленский о новом соглашении с Нидерландами

20:31, 29 июля 2025
Нидерланды инвестируют 400 млн евро в производство дронов для Украины.
Украина в течение недели получит 400 млн евро на дроны – Зеленский о новом соглашении с Нидерландами
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в течение этой недели на счета украинских производителей дронов поступит 400 миллионов евро в рамках договоренности между Украиной и Нидерландами. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

«На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны. Еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина – Нидерланды», - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина выполняет все задачи по производству дронов на 2025 год в запланированном объеме. «Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем как нужно», - добавил президент.

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