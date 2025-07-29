Владимир Зеленский сообщил, что обсудил свой законопроект о НАБУ и САП с партнерами и представителями Верховной Рады

Владимир Зеленский обсудил законопроект о НАБУ и САП с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также с представителями Верховной Рады и чиновниками, и отметил, что «результат должен быть обеспечен».

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Президент Владимир Зеленский 29 июля сообщил, что обсудил свой законопроект 13533 относительно полномочий НАБУ и САП с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

«Мы говорили и с Метте, премьер-министром Дании, и с премьер-министром Канады о моем законопроекте, который гарантирует нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. Очень важно принять этот закон в четверг, все партнеры это поддерживают», – подчеркнул Президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что сегодня обсудил законопроект с представителями Верховной Рады и с чиновниками. «Результат должен быть обеспечен», – сообщил он.

Напомним, что рассмотрение законопроекта запланировано на 31 июля.

Кроме того, Президент указал, что ценит позицию Дании в поддержку движения Украины в Евросоюз и то, что условия для Украины и других стран по вступлению должны быть справедливыми. «В частности, условия и все, о чем мы договаривались в контексте вступления Украины и Молдовы», – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили европейскую интеграцию Украины и необходимость открытия первого переговорного кластера. В течение председательства Дании в Совете ЕС в этом полугодии важно максимально использовать время для реализации всех необходимых решений. Президент подчеркнул: со своей стороны Украина делает все, чтобы выполнять обязательства перед Евросоюзом. Глава государства подчеркнул, что его законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Метте Фредериксен заверила, что Дания его поддерживает. «У лидеров одинаковая позиция: важно, чтобы парламент проголосовал за законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», – подчеркнули в Офисе Президента.

Также, по словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила ему 29 июля относительно изменений в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты военнослужащим.

«Были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат.

Также правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18–24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко представит эту программу», – отметил Президент.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

Автор: Наталя Мамченко

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