У Пенсійному фонді пояснили, як діяти роботодавцю, коли працівник досяг пенсійного віку

Щоб вчасно підготувати документи для призначення пенсії, Пенсійний фонд завчасно інформує роботодавців про працівників, яким скоро виповниться 60 років, і надає необхідну інформацію щодо подання документів.

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Пенсійний фонд у Луганській області пояснює, що має зробити роботодавець, коли працівник досягає пенсійного віку.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із змінами пенсію за віком призначають особам, які досягли 60 років і мають достатній страховий стаж.

Законом визначено, що страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб).

У 2025 році, страховий стаж має бути не менше ніж 32 роки. Питання підтвердження страхового стажу може стати одним з ключових при призначенні пенсії, т.я. від цього залежить дата виходу на пенсію та розмір призначеної виплати.

З метою своєчасної підготовки та подання документів працівника для призначення пенсії органи Пенсійного фонду України заздалегідь повідомляють страхувальників про працівників, які досягнуть 60-річного віку у наступному кварталі та надають загальну інформацію щодо подання документів для призначення пенсії.

Страхувальник, в свою чергу, має не пізніше ніж за місяць до того, як особа досягне пенсійного віку повідомити її та вжити заходів для підготовки необхідних документів для призначення пенсії.

Такими заходами мають бути, зокрема:

– перевірка правильності внесення записів до трудової книжки, відповідність вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, зокрема, оформлення титульного аркушу, внесення реквізитів розпорядчих документів, наявність виправлень, та надання роз’яснень, що неточні та помилкові записи треба виправити звернувшись за попередніми місцями роботи, а невідповідно оформленні періоди мають бути засвідчені довідками, за потреби — з архівних установ;

– перевірка виписки з облікової картки застрахованої особи за формою ОК-5, яку страхувальник, як юридична особа, може отримати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду щодо коректності відображення даних по особі про страховий стаж, сплату страхових внесків (єдиного соціального внеску);

За періоди роботи після впровадження персоніфікованого обліку (після 01.07.2000) дані про зарплату, а з 01.01.2004 про страховий стаж, що розраховується автоматично прямопропорційно сплаченим внескам, беруться за даними з реєстру застрахованих осіб.

– подання засобами вебпорталу до Пенсійного фонду відомостей про трудову діяльність працівника (трудову книжку або документи про стаж) для переведення даних в цифровий формат, згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі”.

Повний перелік підтвердних документів містить Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Якщо трудової книжки або відповідних записів у ній немає, стаж роботи встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У цьому разі стаж підтверджують документами, визначеними в Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

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