Працівника перевели на іншу посаду: чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки

Якщо працівника переводять на іншу посаду в межах того самого підприємства без звільнення, його трудові відносини з роботодавцем залишаються чинними.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи змінюється відлік робочого року для відпустки у разі переведення працівника всередині тієї ж установи.

Порядок та умови надання працівникам відпусток визначаються Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» та частиною першою статті 75 Кодексу законів про працю України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При переведенні працівника в межах одного підприємства на іншу посаду (без звільнення) трудові відносини з ним не припиняються. Відповідно робочий рік не змінюється, оскільки не відбулося факту звільнення і прийняття.

Тому, відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується він з дати укладення трудового договору, не дивлячись на переведення.

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