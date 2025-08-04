Практика судів
  1. В Україні

Мін’юст оприлюднив офіційні рекомендації для правників з безпечного використання ШІ

10:19, 4 серпня 2025
Для юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів розробили рекомендації щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.
Мін’юст оприлюднив офіційні рекомендації для правників з безпечного використання ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України оприлюднило рекомендації для правників щодо безпечного та відповідального використання штучного інтелекту (ШІ) у професійній діяльності. Документ став одним із кроків на шляху до створення загальнонаціональної системи регулювання ШІ в Україні та є частиною дорожньої карти, яка передбачає впровадження секторальних підходів.

Як зауважується, активне впровадження нових технологій супроводжується низкою ризиків — від витоку конфіденційної інформації, порушення професійної етики до недотримання стандартів якості.

Документ має допомогти:

  • визначити, які завдання доцільно делегувати ШІ (пошук правової інформації, аналіз судової практики, підготовка текстів);
  • уникнути ризиків розголошення адвокатської або службової таємниці;
  • правильно організувати процес залучення ШІ до роботи з клієнтами;
  • дотриматися конфіденційності та міжнародних етичних норм.

Рекомендації розроблені на основі Базової Білої книги щодо регулювання ШІ в Україні, у координації зі стратегією цифрового розвитку WinWin, Рамковою конвенцією Ради Європи про ШІ, а також з урахуванням міжнародних практик і прикладів з інших галузей.

У документі наведені типові ситуації, чеклісти для оцінки дій, алгоритми оцінки ризиків, термінологія, а також приклади промптів для безпечної взаємодії з ШІ.

Окремо у Мін’юсті підкреслили: приклади конкретних інструментів і сервісів ШІ, зазначені у тексті рекомендацій, не є рекламою і мають лише ілюстративний характер. Юристам радять самостійно перевіряти актуальність і безпечність інструментів перед їх використанням.

Ознайомитися з повним текстом рекомендацій можна за нижче у документі:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя юрист адвокат прокурор мінюст нотаріус штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

Вирішальний голос при відборі нового очільника митниці матимуть міжнародні експерти.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Андрій Гайченко: у І півріччі 2025 року завершено 1,36 млн виконавчих документів, 4,54 млрд грн — стягнуто до держбюджету

Також Андрій Гайченко закликав парламент підтримати в цілому законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

Суддя КСУ має утримуватися від неформальних відносин із представниками органів публічної влади — КСУ ухвалив Правила етики

Правила передбачають, що суддя КСУ має утримуватися від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ, стати приводом для сумнівів у його неупередженості, зокрема через прихильність у ставленні до політичних діячів чи партій.

Вибори керівництва ВККС відбудуться 6 серпня — головним претендентом на посаду є діючий голова Комісії

У питанні, хто може стати новим заступником голови Комісії, поки що зберігається інтрига.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду