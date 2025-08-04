Мін’юст оприлюднив офіційні рекомендації для правників з безпечного використання ШІ

Для юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів розробили рекомендації щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.

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Міністерство юстиції України оприлюднило рекомендації для правників щодо безпечного та відповідального використання штучного інтелекту (ШІ) у професійній діяльності. Документ став одним із кроків на шляху до створення загальнонаціональної системи регулювання ШІ в Україні та є частиною дорожньої карти, яка передбачає впровадження секторальних підходів.

Як зауважується, активне впровадження нових технологій супроводжується низкою ризиків — від витоку конфіденційної інформації, порушення професійної етики до недотримання стандартів якості.

Документ має допомогти:

визначити, які завдання доцільно делегувати ШІ (пошук правової інформації, аналіз судової практики, підготовка текстів);

уникнути ризиків розголошення адвокатської або службової таємниці;

правильно організувати процес залучення ШІ до роботи з клієнтами;

дотриматися конфіденційності та міжнародних етичних норм.

Рекомендації розроблені на основі Базової Білої книги щодо регулювання ШІ в Україні, у координації зі стратегією цифрового розвитку WinWin, Рамковою конвенцією Ради Європи про ШІ, а також з урахуванням міжнародних практик і прикладів з інших галузей.

У документі наведені типові ситуації, чеклісти для оцінки дій, алгоритми оцінки ризиків, термінологія, а також приклади промптів для безпечної взаємодії з ШІ.

Окремо у Мін’юсті підкреслили: приклади конкретних інструментів і сервісів ШІ, зазначені у тексті рекомендацій, не є рекламою і мають лише ілюстративний характер. Юристам радять самостійно перевіряти актуальність і безпечність інструментів перед їх використанням.

Ознайомитися з повним текстом рекомендацій можна за нижче у документі:

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