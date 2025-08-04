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Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: під обмеження потрапили «викрадачі активів» і російські музейники

10:55, 4 серпня 2025
Президент підписав два укази про обмеження проти «викрадачів активів» з ТОТ і російських музейників.
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: під обмеження потрапили «викрадачі активів» і російські музейники
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Президент України Володимир Зеленський підписав два укази — №579/2025 та №580/2025 — якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Як повідомили в Офісі Президента, під санкції потрапили два окремі блоки осіб і компаній:

Пакет «Викрадачі активів з ТОТ»
Охоплює 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до:

  • експорту викраденого з тимчасово окупованих територій зерна;
  • незаконного видобутку та збагачення корисних копалин;
  • тіньового «зернового флоту» РФ.

Зокрема, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 000 тонн української пшениці до Ємену. А так званий «Дніпрорудненський залізорудний комбінат» (на ТОТ Запорізької області) був створений на базі експропрійованих українських активів і нині розробляє родовища залізної руди.

Пакет «Музейники»
Включає 15 російських діячів культури, які:

  • організовують привласнення українських культурних цінностей;
  • проводять пропагандистські виставки, що прославляють агресію РФ;
  • намагаються інтегрувати захоплені музеї України у російську музейну систему.

Зокрема, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку в окупованому Бердянську з використанням українських експонатів. А Артем Сілкін і Галина Алексєєва, які балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), є фігурантами санкційного списку — їхню присутність в ICOM назвали «абсолютно неприпустимою».

Згідно з указами, контроль за виконанням рішень покладено на Секретаря РНБО. Обмеження набувають чинності з моменту їх офіційного опублікування.

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санкції указ війна Володимир Зеленський

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