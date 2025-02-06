Народні депутати просять КСУ визнати неконституційною частину закону про дерадянізацію законодавства, бо через нього виникли проблеми з правами громадян на землю

КСУ отримав подання групи нардепів щодо конституційності певних норм закону про дерадянізацію законодавства України, який було прийнято у квітні 2022 року – як виявилося, заборона застосування земельного законодавства радянських часів призвела до проблем з правами громадян на землю.

Конституційний Суд України 5 лютого отримав конституційне подання від 51 народного депутата, в якому поставлено питання стосовно конституційності норм Закону «Про дерадянізацію законодавства України» №2215-ІХ у частині незастосування на території України низки нормативно-правових актів СРСР та Української РСР.

Йдеться про приписи закону про дерадянізацію, які забороняють застосування на території України Закону СРСР 1968 року стосовно основ земельного законодавства СРСР та союзних республік, основ земельного законодавства СРСР та союзних республік, Закону Української РСР від 1970 року «Про затвердження Земельного кодексу Української РСР», постанови Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року «Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР» тощо.

Як вказують автори подання на чолі із заступником голови фракції «Слуга народу» Андрієм Мотовиловцем, ці приписи щодо заборони застосування нормативно-правових актів, які свого часу регулювали земельні правовідносини, є неконституційними.

Як зазначається депутатами у поданні, «незважаючи на прийняття цих актів за радянських часів, ними фактично започатковано основи теперішнього земельного законодавства». Зокрема, вперше відбувся поділ земельного фонду на категорії, набув обов’язковості як документ, що посвідчує права на земельні ділянки державний акт, використання землі без якого заборонялося.

Нагадаємо, що Закон про дерадянізацію законодавства було прийнято 21 квітня 2022 року.

Уповноваженим представником групи народних депутатів, які подали це подання до КСУ, виступив народний депутат Андрій Мотовиловець. При цьому Андрій Мотовиловець був одним зі співініціаторів законопроекту №4284 «Про дерадянізацію законодавства України».

Як зазначено у конституційному поданні, на підставі деяких з нормативно-правових актів, які наразі заборонені до застосування, громадяни та юридичні особи свого часу отримували земельні ділянки. Зокрема, право користування на такі земельні ділянки виникало на підставі нині заборонених до застосування нормативних актів.

«Очевидним є те, що якщо права на земельні ділянки були отримані на підставі законодавства, що не застосовується на території України, і є досі не переоформленими, дійсність таких прав викликає сумнів. У випадку оспорення чи невизнання таких прав, відстояти їх легітимність буде важко, оскільки джерело права їх виникнення не застосовується на території України», визнали депутати.

Отже, з однієї сторони, права на землю не зареєстровані в реєстрі речових прав, а отже, держава офіційно не визнає і не підтверджує фактів їх набуття, зміни і припинення, а з іншої – держава не визнає і не застосовує на своїй території законодавство, що діяло на момент їх виникнення, за яким були зареєстровані такі права, чи яке не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

«За більш як 20 років дії вказаних нормативно-правових актів, на їх основі громадянам, підприємствам, організаціям, було видано земельні ділянки, які були закріплені за останніми на різних правах користування. За такого стану речей очевидним є те, що питання легітимності прав на землю, які були оформлені згідно із нормативно-правовими актами, які не застосовуються на території України, викликає велике занепокоєння», додають автори подання.

Наразі конституційне подання опрацьовується у Секретаріаті КСУ.

Нижче наводимо повний текст подання.

Автор: Наталя Мамченко

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