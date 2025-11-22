  1. В Украине

Экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому объявили подозрение в неуплате 12 миллионов гривен налогов

20:37, 22 ноября 2025
По данным следствия, он продавал элитные квартиры в Киеве и не платил налоги с полученных доходов.
Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшему депутату Киевского городского совета, который сейчас является адвокатом.

По данным СМИ, речь идет о Денисе Комарницком.

Прокуратура сообщает, что подозреваемый приобрел 48 квартир в нескольких элитных жилых комплексах Киева, часть из которых продала на общую сумму 68 млн гривен. При этом он не уплатил налоги с заключенных соглашений почти на 12 млн гривен.

Действия эксдепутата квалифицированы как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества, связанного с бизнесменом Денисом Комарницким, его женой Ириной Комарницкой и водителем Юрием Дашковым.

