В комитете подтвердили, что все судебные решения по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и делам о лишении уклонистов права управления автомобилем собираются засекретить

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал норму о «секретности» всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по делам по искам ТЦК о лишении уклонистов права управления автомобилем – член Комитета Роман Бабий.

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В подготовленном парламентским комитетом по вопросам правовой политики к принятию в целом как закона законопроекте №7033-д будет норма, согласно которой в Реестре судебных решений для общественности засекретят судебные решения по делам, связанным с мобилизацией. Это подтвердил член Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат Роман Бабий.

Напоминаем, ранее об этом писала «Судебно-юридическая газета».

Как отметил Роман Бабий, Комитет по правовой политике рассмотрел правки к законопроекту 7033-д, который касается «засекречивания» в Едином государственном реестре судебных решений судебных актов по отдельным категориям дел и отдельных «чувствительных» в условиях войны сведений в судебных решениях.

«Большинством голосов рекомендовали принять в целом. К сожалению, среди полезных изменений осталась норма о «секретности» во время военного положения и еще в течение года после него всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по административным делам по искам ТЦК о лишении «уклонистов» права управления транспортными средствами», – сообщил Роман Бабий.

Напоминаем, что ранее о согласовании этого законопроекта сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и инициатор этого законопроекта Денис Маслов.

Примечательно, что комитет решил вернуться к этому законопроекту после резонанса, вызванного публикацией Верховным Судом решения, согласно которому установление факта незаконности мобилизации не приводит к освобождению незаконно мобилизованного с военной службы.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» публиковала детали дела, в котором мобилизованного убили на полигоне, а затем обвинили в употреблении наркотиков и объявили дезертиром.

Очевидно, в случае принятия этого законопроекта в той редакции, которая была поддержана в первом чтении, такие дела исчезнут из публичного доступа в Реестре.

Суд получит право дополнительно определить соответствующую информацию как не подлежащую разглашению, если, по убеждению суда, это «может нанести вред безопасности». То есть суд сам сможет решать, какие решения следует исключить из публичного доступа.

Ранее эту идею в своем заключении на законопроект раскритиковал Офис Генпрокурора.

Следует отметить, что проект находится в Раде с января 2023 года, поэтому заключение предоставлял на тот момент Генпрокурор Андрей Костин. Он указал, что наделение суда полномочиями определять информацию как такую, что «может навредить национальной безопасности», и, как следствие, не подлежащую разглашению, не соответствует функции судебной власти – отправлению правосудия. «Оценка того, может ли определенная информация угрожать национальной безопасности, является прерогативой специально уполномоченных органов», – подчеркнул он.

Также законопроект №7033-д расширяет перечень судебных решений, доступ к которым «отсрочивается». К нему добавлены определения об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам.

Возникает и технический момент, учитывая, что сам Реестр судебных решений сейчас представляет собой «свалку» документов, то есть «нажать кнопку» и одним махом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не получится, поскольку Реестр просто не приспособлен под такую задачу. Закрывать решения придется «вручную».

Кто будет проверять, действительно ли судебное решение содержало вредную для нацбезопасности информацию и должно было быть закрыто для общественности, пока неизвестно.

Также не совсем понятно, почему народные избранники решили закрыть отдельные судебные решения на четвертом году полномасштабной войны.

Автор: Наталя Мамченко

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