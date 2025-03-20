ВСП уволил в отставку судей Владимира Бездидько и Аллу Бучацкую

ВСП уволил в связи с подачей заявлений об отставке судей двух судей.

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В четверг, 20 марта, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Бездидько Владимира Николаевича – с должности судьи Прилуцкого городского районного суда Черниговской области;

Бучацкую Аллу Ивановну – с должности судьи Саратского районного суда Одесской области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке: Ольгу Микитюк – с должности судьи Житомирского апелляционного суда и Светлану Китаеву – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.

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