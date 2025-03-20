Договор о совместном проживании мужчины и женщины — что нужно знать

Договор может содержать любые не запрещенные законодательством условия, которые не противоречат моральным основам общества.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разъяснило основные аспекты договора о совместном проживании мужчины и женщины.

Согласно статье 74 Семейного кодекса Украины, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в любом другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними.

На имущество, которое является объектом права общей совместной собственности женщины и мужчины, не состоящих в браке между собой или в другом браке, распространяются положения главы 8 данного Кодекса, регулирующие вопросы права общей совместной собственности супругов.

Однако в случае разрыва отношений на практике бывает сложно доказать, что определенное имущество является общей совместной собственностью. Если мужчина и женщина расстались в плохих отношениях и не смогли договориться о разделе совместно нажитого имущества, этот вопрос решается путем обращения в суд с иском о признании факта проживания одной семьей и признании имущества общей совместной собственностью, а также его разделе.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов, а также обеспечить защиту прав и интересов обеих сторон, можно заключить договор о совместном проживании мужчины и женщины. Это важный инструмент для регулирования отношений между людьми, которые живут вместе, но не состоят в зарегистрированном браке.

В Минюсте отмечают, что ни одна из сторон не должна находиться в официальном браке.

Что может содержать такой договор?

Дату начала совместного проживания.

Информацию о правовом режиме имущества, приобретенного во время совместного проживания одной семьей.

Договоренность о праве пользования имуществом, приобретенным в общую совместную собственность, или имуществом, которое является личной собственностью мужчины или женщины.

Способ раздела имущества, в том числе в случае прекращения отношений.

Договор может содержать любые не запрещенные законодательством условия, которые не противоречат моральным основам общества.

Данное соглашение не может регулировать личные отношения супругов и личные отношения между ними и детьми.

Он должен быть оформлен в письменной форме. Нотариальное удостоверение не является обязательным, но его оформление у нотариуса имеет свои преимущества, в частности, нотариус:

поможет составить проект договора и предоставит разъяснения по вопросам нотариального удостоверения;

определит объем гражданской дееспособности сторон;

проверит, соответствует ли содержание договора требованиям закона и реальным намерениям сторон;

удостоверится, что каждая из сторон одинаково понимает смысл, условия сделки и ее правовые последствия.

Договор о совместном проживании поможет обеспечить прозрачность в финансовых и имущественных вопросах и создаст прочную правовую основу для совместной жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.