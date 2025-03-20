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Япония ограничивает массовый туризм — теперь восхождение на гору Фудзи будет платным

14:48, 20 марта 2025
В Японии ввели обязательную плату за подъем на гору Фудзи, чтобы снизить поток туристов и защитить окружающую среду.
Япония ограничивает массовый туризм — теперь восхождение на гору Фудзи будет платным
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С начала лета Япония введет обязательный сбор в размере 4000 иен (около 27 долларов) для всех четырех основных маршрутов восхождения на гору Фудзи, чтобы уменьшить поток туристов. Об этом сообщает Independent.

Таким образом, власти страны заботятся о сохранении памятника ЮНЕСКО.

Ранее только маршрут Йошида в префектуре Яманаси имел плату в 2000 иен (около 14 долларов). Теперь три маршрута в префектуре Сидзуока – Фудзиномия, Субасири и Готэмба – также станут платными.

Решение принято на фоне увеличения числа туристов, что вызвало обеспокоенность из-за перенаселения, загрязнения и неподобающего поведения посетителей.

В прошлом году введенные ограничения, в том числе контрольно-пропускной пункт на маршруте Йошида, помогли снизить количество альпинистов с 221 322 человек в 2023 году до 204 316 в 2024-м, хотя эта цифра все еще остается значительной.

Так, на входе к маршруту Йошида, также известному как «пятая станция» на высоте 3 776 метров со стороны Яманаси, был установлен контрольный пункт для сбора платежей, который начал работу 1 июля прошлого года, открывая сезон восхождений.

Цель введения платы – контроль наплыва туристов вблизи вершины, отметило префектурное собрание Яманаси.

Чиновники подчеркивают, что ограничения необходимы для безопасности туристов, так как ни одна другая гора в Японии не привлекает столько посетителей всего за несколько месяцев.

Вырученные средства пойдут на уборку, поддержание самого маршрута и строительство укрытий на случай извержения вулкана.

В прошлом году, чтобы предотвратить скопления людей, собирающихся для фотографирования, власти города Фудзикавагучико в префектуре Яманаси установили вдоль тротуара большой черный забор, закрывший популярный вид на Фудзи. Это решение приняли после многочисленных жалоб местных жителей на иностранных туристов, которые мусорили, заходили на частные территории и нарушали правила дорожного движения в погоне за идеальным фото для соцсетей.

Сезон восхождений длится с июля по сентябрь, и многие путешественники отправляются в ночные походы, чтобы встретить восход солнца на вершине.

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Япония туризм

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