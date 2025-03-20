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Павел Дуров может интегрировать в Telegram ИИ-бота Илона Маска Grok

11:48, 20 марта 2025
Павел Дуров намекнул в X на интеграцию в Telegram текстовой генеративной нейросети Илона Маска.
Павел Дуров может интегрировать в Telegram ИИ-бота Илона Маска Grok
Источник фото: Getty Images
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Как стало известно, в конце декабря 2024 года социальная сеть Илона Маска X открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok 2 для всех пользователей. Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы быстрее, чем ChatGPT, умеет генерировать изображения высокого качества и работать с кодом.

А теперь Павел Дуров намекнул в X на интеграцию в Telegram текстовой генеративной нейросети Илона Маска.

После этого пользователи обнаружили в приложении бота «Grok», который похож на официальный. Однако он не имеет галочки верификации от Telegram.

Бот позволяет пользователям расширенно и бесплатно общаться только при наличии подписки Telegram Premium.

При этом используемая модель выдает ответы не так расширенно или не совсем корректно, как оригинальный чат-бот Grok в X.

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