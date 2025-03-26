На Черкащині судитимуть водія, який скоїв ДТП, втік з місця події та пропонував хабар поліцейським

Водій за хабар хотів уникнути адміністративної відповідальності.

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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за фактом пропозиції надання 45-річним місцевим жителем неправомірної вигоди поліцейським сектору реагування патрульної поліції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 23 січня в м. Сміла Черкаського району Черкаської області чоловік на автомобілі «Mercedes Benz» скоїв дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця події.

Працівники поліції, встановивши місце перебування правопорушника, запросили останнього для складання стосовно нього адміністративних протоколів за порушення ним Правил дорожнього руху України.

«Водій вирішив залагодити ситуацію та, з метою уникнення адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124, ст. 122-4 та ч. 1 ст. 130 КУпАП, запропонував поліцейським грошові кошти в розмірі 10 000 грн, хоча був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди працівнику поліції», - повідомили у прокуратурі.

Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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