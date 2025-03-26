В Черкасской области будут судить водителя, который совершил ДТП, скрылся с места происшествия и предлагал взятку полицейским

Водитель за взятку пытался избежать административной ответственности.

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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт по факту предложения 45-летним местным жителем неправомерной выгоды сотрудникам сектора реагирования патрульной полиции.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 23 января в г. Смила Черкасского района Черкасской области мужчина на автомобиле «Mercedes Benz» совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции, установив местонахождение правонарушителя, пригласили его для составления в отношении него административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения Украины.

«Водитель решил уладить ситуацию и, с целью избежать административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 124, ст. 122-4 и ч. 1 ст. 130 КУоАП, предложил полицейским денежные средства в размере 10 000 грн, несмотря на неоднократные предупреждения о уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды сотруднику полиции», – сообщили в прокуратуре.

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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