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На Волыни пьяный отец избил свою дочь ремнем — теперь должен возместить 100 тысяч гривен

15:59, 25 марта 2025
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил дочь кожаным ремнем по лицу, телу и ногам.
На Волыни пьяный отец избил свою дочь ремнем — теперь должен возместить 100 тысяч гривен
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На Волыни пьяный отец жестоко избил свою дочь ремнем. Ребенок получил множественные телесные повреждения. Приговор по делу № 161/3791/25 вынес Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Инцидент произошел 25 января 2025 года в одном из домов Луцка. Во время словесного конфликта, на почве личной неприязни, отец несколько раз ударил ребенка кожаным ремнем. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала многочисленные повреждения, в частности синяки и внутренние кровоизлияния на лице, голове, руках, грудной клетке, спине и ногах.

В суде обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и полностью признал гражданские иски. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие. В то же время отягчающими признаны факт алкогольного опьянения, совершение насилия в отношении члена семьи и в отношении малолетнего.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 200 часов.

Также суд применил к обвиняемому ограничительную меру — обязательное прохождение программы для обидчиков в течение 3 месяцев.

Мужчина также должен возместить медучреждению расходы на лечение в размере 17 210,80 грн, а также моральный ущерб в размере 100 000 грн в пользу дочери.

В материалах дела указано, что мужчина уже был осужден за избиение (ст.122 УК Украины) на 1 год лишения свободы условно, но новое преступление было совершено еще до вынесения того приговора. Поэтому оба приговора исполняются отдельно, а не объединяются.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд в течение 30 дней.

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