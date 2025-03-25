На Волині п'яний батько побив свою доньку ременем — тепер має відшкодувати 100 тисяч гривень

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту вдарив доньку шкіряним ременем по обличчю, тілу та ногах.

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На Волині п'яний батько жорстоко побив свою доньку ременем. Дитина зазнала множинних тілесних ушкоджень. Вирок у справі № 161/3791/25 виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Інцидент стався 25 січня 2025 року в одному з будинків Луцька. Під час словесного конфлікту, на ґрунті особистої неприязні, батько кілька разів ударив дитину шкіряним ременем. Судово-медична експертиза зафіксувала численні ушкодження, зокрема, синці і внутрішні крововиливи на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах.

У суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та повністю визнав цивільні позови. Суд врахував ці обставини як пом’якшувальні. Водночас обтяжуючими визнано факт алкогольного сп’яніння, вчинення насильства щодо члена родини та щодо малолітньої.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин.

Також суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід — обов’язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців;

Чоловік також має відшкодувати медзакладу витрати на лікування в сумі 17 210,80 грн, а також моральну шкоду у розмірі 100 000 грн на користь доньки.

У матерілах справи вказується, що чоловік уже був засуджений за побиття (ст.122 КК України) до 1 року позбавлення волі умовно, але новий злочин стався ще до винесення того вироку. Тому обидва вироки виконуються окремо, а не поєднуються.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів.

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