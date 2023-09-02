Собираете средства в помощь ВСУ, но надо ли их декларировать: разъяснение

Донаты тоже подлежат налогообложению.

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Многие украинцы, которые собирают донаты, могут не знать, что почти пятая часть собранных средств должна быть уплачена в виде налогов в госбюджет. С точки зрения налогового законодательства, для государства нет разницы между сбором средств гражданами в поддержку ВСУ и получением дополнительного дохода за предоставленные услуги или выполненную работу. Об этом сообщает НАПК.

Все эти поступления получают юридическое признание как «Прочие доходы граждан». Это означает, что их нужно задекларировать и уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Процесс декларирования осуществляется на итог года, в следующем году после получения средств.

Декларирование происходит по итогам года в следующем за отчетным году.

Чтобы задекларировать донаты, необходимо заполнить и подать декларацию следующим образом:

офлайн – в местной налоговой;

онлайн – через е-кабинет налогоплательщика (достаточно обладать е-подписью).

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