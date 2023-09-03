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В Дії станут доступны еще четыре социальных сервиса, — Минсоцполитики

11:21, 3 сентября 2023
В Дії появятся еще четыре социальных сервиса.
В Дії станут доступны еще четыре социальных сервиса, — Минсоцполитики
Источник фото: Униан
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На портале «Дія» станут доступны еще четыре социальных сервиса. Об этом сообщил в эфире «Украинского Радио» заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Речь идет о таких социальных сервисах, как:

  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

«Прямо на портале Дія сейчас люди могут податься и получить первичную консультацию по усыновлению. А затем зарегистрироваться кандидатом на усыновителя. Это упрощается один из наиболее бюрократических непрозрачных процессов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно. И сейчас люди, задумавшиеся об усыновлении, необязательно должны идти лично в Службу по делам детей, а могут начать этот путь на портале Дія», — отметил он.

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