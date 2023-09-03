В Дії станут доступны еще четыре социальных сервиса, — Минсоцполитики

В Дії появятся еще четыре социальных сервиса.

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На портале «Дія» станут доступны еще четыре социальных сервиса. Об этом сообщил в эфире «Украинского Радио» заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Речь идет о таких социальных сервисах, как:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

«Прямо на портале Дія сейчас люди могут податься и получить первичную консультацию по усыновлению. А затем зарегистрироваться кандидатом на усыновителя. Это упрощается один из наиболее бюрократических непрозрачных процессов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно. И сейчас люди, задумавшиеся об усыновлении, необязательно должны идти лично в Службу по делам детей, а могут начать этот путь на портале Дія», — отметил он.

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