«Спочатку ЗСУ, потім все інше»: у День міста одесити мітингують проти тендерів на реконструкції будівель суду та театру

Під час святкування Дня міста в Одесі місцеві вийшли на мітинги під мерію.

Джерело фото: Суспільне

У Одесі під час святкування Дня міста люди з плакатами зібралися біля будівлі мерії із закликом скасування тендерів на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача, які фінансуються з міського бюджету, і передачі виділених коштів на потреби Збройних Сил України. Про це повідомила кореспондентка «Суспільного».

Учасники акції, яка відбулася сьогодні, 2 вересня, тримали плакати з написами «Спочатку ЗСУ, потім все інше», «Депутати, мої податки для ЗСУ», «ЗСУ в першу чергу». Волонтерка і голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова брала участь у мітингу та заявила, що якщо влада не врахує їхні вимоги, то вони знову вийдуть на мітинг наступної суботи.

«Ми не дозволимо вам витрачати навіть копійку на непершочергові витрати під час війни. І що ми не дозволимо вам знущатися з наших захисників і над нами. Місто яке вийшло з закликом не проти влади, а до влади — припинити безглузді тендери й згадати, що в нас всіх лише одна країна. І від дій кожного зараз залежить доля країни», – написала волонтерка у Facebook.

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