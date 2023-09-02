На Кіпрі протест проти іммігрантів закінчився сутичками: заарештували 13 осіб

П’ятеро осіб під час акції звернулися до поліції через побиття.

Джерело фото: Cyprus Mail

На Кіпрі заарештували 13 осіб за насильство під час акції протесту проти іммігрантів в Лімасолі, – повідомляє Cyprus Mail.

«Тринадцятеро осіб були заарештовані у зв'язку з вчиненням насильства, що сталося ввечері п'ятниці в Лімассолі», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням поліції, приблизно о 19:30 в п'ятницю, близько 500 осіб зібралися на стоянці GSO в Лімасолі, а пізніше вони вирушили у ході по вулицях міста, висловлюючи свій протест проти прибуття іммігрантів.

Під час акції 5 осіб звернулися до поліції, зазначивши що на них напали невідомі і завдали тілесних ушкоджень. Усі потерпілі були доставлені до лікарні Лімасола, де їм надали першу медичну допомогу.

Серед затриманих також була особа, яку вважають організатором акції протесту проти іммігрантів.

«Під час події було затримано 12 осіб за вчинення різних правопорушень. Деякі особи зловмисно пошкодили вітрини на набережній та підпалювали сміттєві баки», – йдеться в повідомленні поліції.

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