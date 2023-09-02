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  1. У світі

На Кіпрі протест проти іммігрантів закінчився сутичками: заарештували 13 осіб

21:23, 2 вересня 2023
П’ятеро осіб під час акції звернулися до поліції через побиття.
На Кіпрі протест проти іммігрантів закінчився сутичками: заарештували 13 осіб
Джерело фото: Cyprus Mail
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На Кіпрі заарештували 13 осіб за насильство під час акції протесту проти іммігрантів в Лімасолі, – повідомляє Cyprus Mail.

«Тринадцятеро осіб були заарештовані у зв'язку з вчиненням насильства, що сталося ввечері п'ятниці в Лімассолі», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням поліції, приблизно о 19:30 в п'ятницю, близько 500 осіб зібралися на стоянці GSO в Лімасолі, а пізніше вони вирушили у ході по вулицях міста, висловлюючи свій протест проти прибуття іммігрантів.

Під час акції 5 осіб звернулися до поліції, зазначивши що на них напали невідомі і завдали тілесних ушкоджень. Усі потерпілі були доставлені до лікарні Лімасола, де їм надали першу медичну допомогу.

Серед затриманих також була особа, яку вважають організатором акції протесту проти іммігрантів.

«Під час події було затримано 12 осіб за вчинення різних правопорушень. Деякі особи зловмисно пошкодили вітрини на набережній та підпалювали сміттєві баки», – йдеться в повідомленні поліції.

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